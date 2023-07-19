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Tekirdağ'da yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonlarıyla görüntülendi

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Tekirdağ'da, liman açıklarında su yüzüne çıkan yunusların tekneye eşlik ettiği anlar kayıt altına alındı.

Tekirdağ'da, liman açıklarında su yüzüne çıkan yunusların tekneye eşlik ettiği anlar kayıt altına alındı.

Dut Limanı mevkisinde denize açılan vatandaşlar, 2 yunusun teknelerini takip ettiğini fark etti.

Cep telefonu kameralarıyla görüntülenen yunuslar, Marmara Denizi'nde tekneye bir süre eşlik etti.

İki yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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