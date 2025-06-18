Tekirdağ'da Yunusların Renkli Gösterisi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel, denizde oynayan yunusları dronla görüntüleyerek muhteşem anlara tanıklık etti. Güzel, yunusların su yüzeyine çıkarak oluşturduğu renkli görüntüleri kaydetmenin keyfini yaşadı.
Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu yaptıran pilot Okay Güzel, Ayvasıl mevkisinde denizde gördüğü yunusları, dronla görüntüledi.
Güzel, AA muhabirine, 3 yunusun denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.
Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Güzel, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Bazen böyle yunuslar su yüzeyine çıkarak güzel görüntüler oluşturuyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel