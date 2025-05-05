Tekirdağ'da Yunuslar Kamera ile Görüntülendi

Tekirdağ'da Yunuslar Kamera ile Görüntülendi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, tekneden görüntülenen yunuslar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Fikret Topaloğlu, bu nadir anı ölümsüzleştirdi.

Tekirdağ'da suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Topaloğlu, AA muhabirine, her zaman böyle anların denk gelmediğini belirterek, yunusların çok güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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