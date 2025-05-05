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Tekirdağ'da Yunus Sürüsü Görüntülendi

Tekirdağ'da Yunus Sürüsü Görüntülendi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan bir vatandaş, yunusların suyun yüzeyinde neşeyle yüzdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Yunusların gösterisi, görsel bir şölen sundu.

Yunus sürüsü böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında görüntülenen yunuslar, cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında seyir halindeyken denizin yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Suyun yüzeyinde neşeyle yüzen yunus sürüsü, kısa süreliğine görsel bir şölen oluşturdu. Topaloğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yunusların suyun üstünde art arda belirmesi ve suya tekrar dalmaları dikkat çekti.

Yunusların bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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