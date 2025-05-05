Tekirdağ'da Yunus Sürüsü Görüntülendi

Yunus sürüsü böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında görüntülenen yunuslar, cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında seyir halindeyken denizin yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Suyun yüzeyinde neşeyle yüzen yunus sürüsü, kısa süreliğine görsel bir şölen oluşturdu. Topaloğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yunusların suyun üstünde art arda belirmesi ve suya tekrar dalmaları dikkat çekti.

Yunusların bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.