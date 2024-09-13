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Tekirdağ'da Yük Gemisinden Denize Düşen Kişi Aranıyor

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Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı.

Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'i arama çalışmalarına yeniden başladı.

Şarköy Limanı açıklarında geminin bulunduğu bölgede Sahil Güvenlik botuyla yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamadı.

Dün, Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kayıp olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. Hindistan uyruklu Govind'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verilmişti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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