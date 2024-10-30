Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

Tekirdağ'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücüsünün durumu fark edip benzinliğe park ettiği otobüsteki yolcular, korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Tekirdağ'ın Altınova Mahallesi yakınlarında, Malkara yolu üzerinde meydana geldi. Eskişehir'den aldığı yolcuları Çanakkale üzerinden gelerek İstanbul'a götüren otobüsten, bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarındaki bir benzinliğe çekerek durdurdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gelirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ve polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera Abdullah YALÇIN Tekirdağ,