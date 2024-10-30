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Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı
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Tekirdağ'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, şoförün durumu fark etmesiyle akaryakıt istasyonuna park edilmesi sonucu kontrol altına alındı. Yolcular tahliye edilerek başka bir araçla yola devam etti.

TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği yolcu otobüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförün, fark edip akaryakıt istasyonuna park ettiği otobüsteki yolcular, tedirginlik yaşadı. Yolcular, başka araçla yola devam etti.

Altınova Mahallesi yakınlarında Malkara yolunda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Eskişehir'de seyahate başlayan yolcuların Çanakkale üzerinden İstanbul'a doğru gittiği otobüste, bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden şoför, otobüsü yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna çekip durdurdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcular otobüsten tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yolcular başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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