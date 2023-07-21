Tekirdağ'da Yolcu Otobüsü Motosiklete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Nazif Akman hayatını kaybetti, eşi Sevda Akman yaralandı. Kaza sonucunda Nazif Akman olay yerinde hayatını kaybederken, Sevda Akman ise hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, otobüsün kırmızı ışık ihlali yaptığını iddia etti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Nazif Akman (54) hayatını kaybetti, eşi Sevda Akman (49) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Saray'ın Çukuryurt Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy istikametine giden Murat V.'nin kullandığı 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Nazif Akman'ın kullandığı 59 KL 150 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen çiftten Nazif Akman, olay yerine hayatını kaybetti, eşi Sevda Akman yaralandı. Akman, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nazif Akman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Görgü tanıkları, motosiklete çarpan yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını iddia etti. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Murat V. ile ilgili soruşturma sürüyor.