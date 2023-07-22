Tekirdağ'da Yol Vermeme Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobiliyle işe yetişmek isteyen bir vatandaş, kendisine yol vermeyen bir sürücü tarafından silahla vuruldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobiliyle işe yetişmek isteyen vatandaş, kendisine yol vermediğini iddia ettiği bir sürücü tarafından silahla vuruldu.

Olay, Edirne yolu üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İşe yetişmek için otomobiliyle yola çıkan M.Y. (45), bir araç sürücüyle yol vermeme yüzünden gerginlik yaşadı. Öfkeli şahıs, tabancayla ateş açarak M.Y.'yi kolundan vurdu.

Kanlar içinde kalan M.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan M.Y., "Sözde ben yol vermemişim diye bana kurşun yağdırdı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ