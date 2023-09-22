Tekirdağ'da Yol Uygulamasında Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesinde gerçekleştirdiği yol uygulamasında bir araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde ve tabanca bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.