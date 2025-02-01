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Tekirdağ'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi'ne bağlayan kara yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, denizde de bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Hava sıcaklığının 9 derece olması ve sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmini, durumu zorlaştırıyor.

Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kenti Malkara, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlayan kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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