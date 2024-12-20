Tekirdağ'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da gece başlayan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü ve birçok ilçeye giden kara yolunu olumsuz etkiledi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra dağılması bekleniyor.
Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bölgede etkili olan sis, dronla görüntülendi.