Tekirdağ'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Tekirdağ'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşattı.

Tekirdağ kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Süleymanpaşa ilçesi çevre yollarında yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle farlarını yakarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

Şehir merkezinde ve çevre yollarında trafik zaman zaman yavaşladı. Trafik ekipleri, sisli bölgelerde devriye gezerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini belirtirken, sürücülere yakın takip ve ani fren yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.