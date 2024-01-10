Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar devam etti. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı gece yarısına kadar sürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar devam etti. Gece saatlerinde kar kalınlığı yaklaşık yer yer 10 santimetreye ulaşırken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sokaklarında adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

Gece saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title