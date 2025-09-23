Tekirdağ'da Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı Seçildi

Tekirdağ'da yılın ahisi Ahmet Kaşarcı, yılın kalfası Ahmet Arat ve yılın çırağı seçilen Bedirhan Tıkna, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Kaşarcı, Arat ve Tıkna ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Ahilik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Soytürk, yılın ahisi Kaşarcı, yılın kalfası Arat ve yılın çırağı seçilen Tıkna'yı tebrik ederek, hayatlarında başarılar diledi.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Albay Güngör ve Şahin bir süre görüştü.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Güngör'e Namık Kemal'in hayatı, düşünceleri ve eserlerini içeren kitabı takdim etti.

-Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eleme sınavı yapıldı

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eleme sınavı gerçekleştirildi.

Konservatuvar binasında yapılan sınavda adaylar, tek ses-çift ses duyma ve tekrar etme, melodi duyma ve tekrarlama ve ritim kulağı olmak üzere üç farklı aşamada değerlendirildi.

Ön elemeyi başarıyla geçen adaylar, 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak kesin kabul sınavına katılmaya hak kazanacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler kesin kayıt yaptırabilecek.

Konservatuvar eğitimleri, 4 yıl boyunca hafta sonları tam gün olarak gerçekleştiriliyor. Öğrenciler bu süreçte solfej, müzik okuryazarlığı ve enstrüman çalma becerileri kazanıyor.