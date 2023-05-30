Tekirdağ'da yıldırım isabet eden barakada yangın çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisindeki yıldırım isabet eden barakada çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Sağanak sırasında Önerler Mahallesi'ndeki tarlada bulunan bir barakaya yıldırım isabet etti. İçerisinde kimse olmadığı öğrenilen barakada çıkan yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında barakada maddi hasar meydana geldi.