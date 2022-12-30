TEKİRDAĞ'DA YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK 910 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Güncel Haberler TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yılbaşında piyasaya sürülecek yaklaşık 910 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yılbaşında piyasaya sürülecek yaklaşık 910 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmaları kapsamında Muratlı ilçesinde sahte içki imal edilip yılbaşında piyasaya sürüleceğini belirledi. Polis, ilçenin Fatih Mahallesi Öğretmenevler Sokak üzerinde belirlediği ev ve deposunda arama yaptı. Aramalarda, 660 litre sahte şarap, 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi, Ş.K. ve .C.K., adlı kardeşler gözaltına alındı. Sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltındaki Ş.K. ile C.K., hakkındaki soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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