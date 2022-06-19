Tekirdağ'da yıl boyunca 18 bin çocuğa trafik eğitimi verildi Tekirdağ'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi sürecinde 18 bin öğrenciye eğitim verildi. Tekirdağ'da çocuklara trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi sürecinde 18 bin öğrenciye eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince, ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendi. Öğrencilere genel trafik kuralları, okul servis araçlarına inme binme kuralları, yayanın uyması gereken trafik kuralları ve bisiklete binme kuralları konularında bilgi verildi. Trafik denetimleri kapsamında da 4 bin 527 okul servis aracı kontrol edildi, 630 servis şoförü ve rehber personeline trafik eğitimi verildi. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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