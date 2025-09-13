Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti Kuruma Noktasına Geldi

Tekirdağ'da Yeşilsırt Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin su seviyesi, hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar telef oldu.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle kentte birçok su kaynağının seviyesinin düştüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Kuraklığın olumsuz etkileri devam ediyor. Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması, yeni kaynakların oluşturulması gelecek için çok önemli." diye konuştu.