Tekirdağ'da yeşil reçeteli hap operasyonu: 2 bin 240 hap ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.