Tekirdağ'da yeşil reçeteli hap operasyonu: 2 bin 240 hap ele geçirildi
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Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Tekirdağ'da bir otomobilde yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Muratlı kavşağında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteyle satılan 2 bin 240 hap ele geçirildi, sürücü L.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.