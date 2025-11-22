Haberler

Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi İlaç Firmaları Toplantısı Yapıldı

Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilaç sektöründeki yatırımlar ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri İlaç Firmaları Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eliyle Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen ve 2030 yılı sonuna kadar sürecek olan Yerel Kalkınma Hamlesi, ülkede yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sanayi-üretim kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanmış yeni ve stratejik bir teşvik programıdır.

Bu doğrultuda, ilaç sektöründe yatırımları istişare etmek üzere, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvikleri İlaç Firmaları toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ilaç sektörü temsilcilerine bilgiler verildi, planlanan yatırımlar istişare edildi.

Programa, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve ilaç sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
