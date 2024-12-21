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Tekirdağ'da Yeni Okul İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da Yeni Okul İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesinde yapımına başlanan okulun temel atma törenine katıldı. Eğitimdeki okul sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Soytürk, hayırseverlere de teşekkür etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Çorlu ilçesinde yapımına başlanan okulun temel atma törenine katıldı.

Türkgücü Mahallesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, kentte en çok önem verdikleri konuların başında eğitimin geldiğini söyledi.

Yeni okulların yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Soytürk, "Yaklaşık bir buçuk yıl sonra genel olarak eğitimdeki okul sorununun büyük bir kısmını çözmüş olacağız. Malkara'da, Hayrabolu'da, Şarköy'de yoğun bir nüfus gelişimi olmadığı için, orada uzun süre bir okul ihtiyacı olmayacak. Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı gibi ilçelerimiz, sanayiden kaynaklı olarak yoğun göç alıyor. Yılda 25-30 bin arası nüfusumuz artıyor. Bu da yılda ekstradan 10 okul daha yapmamız demek. Dolayısı ile bu iki sorunu kademeli olarak birlikte yürütebilirsek bence okul sorunumuz kalmayacak." dedi.

Soytürk, okul yapılması konusunda destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, okulu yaptıran hayırsever Gelişim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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