Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı - Haberler

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Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yedi hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüpheli F.P'yi durdurdu.

Şüphelinin elindeki çuvalın içerisinde inşaat malzemeleri ele geçirildi. Daha sonra sorgusu yapılan şüphelinin ev ve iş yerlerinden yedi hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada şüphelinin inşaattan aldığı malzemeleri koyduğu çuvalla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Çerkezköy, Araştırma, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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