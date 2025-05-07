Tekirdağ'da Yaz Sezonu Güvenlik Önlemleri Artıyor

TEKİRDAĞ Valisi Recep Soytürk, yaz ayında turizm bölgelerine yoğunluk beklediklerini belirterek, "Bu doğrultuda, 'yoğunluk artsa da güvenlik zafiyet göstermez' ilkesiyle, yaz sezonuna yönelik tüm önleyici tedbirlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı'nın katıldığı, mayıs ayı asayiş ve güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Soytürk, "Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte, ilimizde özellikle turizm bölgelerinde gözle görülür bir nüfus artışı yaşanacağı öngörülmektedir. Bu artışın beraberinde getirebileceği güvenlik risklerini önceden öngörmek, sadece bir idari görev değil, aynı zamanda bilimsel planlama, stratejik öngörü ve saha hakimiyeti gerektiren bir sorumluluktur. Bu doğrultuda, 'yoğunluk artsa da güvenlik zafiyet göstermez' ilkesiyle, yaz sezonuna yönelik tüm önleyici tedbirlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Asayiş olaylarıyla ilgili verileri paylaşan Vali Soytürk, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 419 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 1461 kişinin yakalandığını söyledi. Nisan ayında terörle ilgili 9 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, "Bu operasyonların 7'si PKK/KCK terör örgütüne ve 2'si FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış 3 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

'33 MİLYON 886 BİN VERGİ KAYBI ÖNLENDİ'

Vali Soytürk, kaçakçılıkla ilgili il genelinde 63 operasyon düzenlediğini kaydederek, "105 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. 18 milyon 207 bin 597 dolu ve boş makaron, 28 bin 870 litre alkollü içki, 564 paket gümrük kaçağı sigara, 657 kilogram tütün, 34 cep telefonu, 167 elektronik sigara, 559 sikke, 573 obje ele geçirilerek 33 milyon 886 bin 273 TL vergi kaybı önlenmiştir" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadeleye değinen Soytürk, "Narkotik olayları kapsamında 463 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 560 şüpheli şahıs yakalanarak 57 şüpheli tutuklanmış, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 10bin 048 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 858 uyuşturucu hap, 5 tüfek, 16 tabanca ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 bin,665 TL, 3 bin 850 avro, 450 dolar paraya el konulmuştur" dedi.

Vali Soytürk, ayrıcı nisan ayı içinde 93 düzensiz göçmen ile 2 organizatörün yakalandığını söyledi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,