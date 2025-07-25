Tekirdağ'da Yaya Kazası: Yaşamını Yitirdi
Marmaraereğlisi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Oktay Derya, otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Derya'ya (65) çarpmıştı.
Kazada yaralanan Derya, tedavi gördüğü Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel