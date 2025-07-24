Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan O.D'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Şehit Alperen Özcan'dan annesine son mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse bugün bitirebiliriz

Şehit gençten annesine kahreden mesaj: Eğer rüzgar tersten esmezse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.