Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı
Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinden geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde B.İ. idaresindeki 34 CML 525 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan O.D'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel