Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Yaralı

Çorlu ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde 3 kişiye çarpması sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yaya geçidinde çarptığı 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü B.Ç., gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. B.Ç.'nin kullandığı 59 ZP 678 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçen Ö.Y.Ö., E.S. ve F.D.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, otomobilin sürücüsü B.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

