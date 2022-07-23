Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi, 2 teknede zarar gördü. Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da Yat Limanı'nda çıkan yangında bir tekne kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.