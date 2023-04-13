Tekirdağ'da yaşlı çifti dolandırmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Şarköy ilçesinde bir çifti telefonda dolandırmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ü.S ve eşini telefonla arayan bir kişi, çiftin isminin FETÖ ile ilgili bir olaya karıştığını söyledi.

Şüpheli, çifte, bu durumun önüne geçebilmek için kendisinin vereceği banka hesabına 490 bin lira yatırmalarını istedi.

Bankaya giden yaşlı çift parayı kendilerine verilen hesaba yatırmaya çalıştığı esnada, görevliler durumdan şüphelenerek paraya bloke koydu.

Bunun üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını anlayan yaşlı çift, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin İstanbul'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçildi.

İstanbul'da gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.