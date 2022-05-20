Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu - Haberler

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Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da yaşlı adam evinin odasında ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, yaşadığı evin odasında yakınları tarafından ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, yaşadığı evin odasında yakınları tarafından ölü bulundu.

Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki evde yaşayan Erdun Ceylan (75) bir süre odasından çıkmayınca yakınları odaya girdi.

Yakınları yaşlı adamı koltukta hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın öldüğünü belirledi.

Ceylan'ın cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis evde bir süre inceleme yaptı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Polis, Çorlu, Güncel, Haberler

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