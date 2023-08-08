Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan bir denetimde, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yanında uyuşturucu ve para da ele geçirildi. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.