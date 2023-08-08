Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan bir denetimde, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yanında uyuşturucu ve para da ele geçirildi. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliç Mahallesi'ndeki denetimde şüpheli M.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yurda yasa dışı yollarda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.