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Tekirdağ'da yasa dışı yollardan giren 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçe girişinde durdurulan hafif ticari araçta 7 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Sürücü E.O. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe girişinde durdurulan hafif ticari araçta 7 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Sürücü E.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Tekirdağ Göçmen Politika Güncel Haberler

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