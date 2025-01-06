Tekirdağ'da Yasa Dışı Göçmenler Yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından yapılan denetimlerde 5 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı ve yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Ergene ilçesindeki denetimde 5 düzensiz göçmen yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel