Tekirdağ'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu
Tekirdağ'da, Jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimlerde bir takside 3 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alınırken, takside ayrıca şişme bot da ele geçirildi.
Tekirdağ'da takside yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki uygulamada takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Takside yapılan aramada şişme bot ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.