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Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Siteleri İçin Çalışma: 3 Gözaltı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Siteleri İçin Çalışma: 3 Gözaltı
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Tekirdağ'da kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazdığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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