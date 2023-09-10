Tekirdağ'da yapılan şok uygulamalarda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 32 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 32 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son 10 gün içerisinde il genelinde şok uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 9 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 75 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet extacy hap, 32 gram metamfetamin, 28 gram esrar, 54 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 32 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ