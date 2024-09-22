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Tekirdağ'da Yapı Kimyasalları Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Yapı Kimyasalları Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebinin elektrikle ilgili olduğu düşünülüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bahçeağıl Mahallesi'nde yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Soytürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Fabrikada yapı kimyasalları üretildiğini ifade eden Soytürk, "Yangının sebebi gaz ile ilintili olarak elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 2 araç, Orman Bölge Müdürlüğünün şu an 2 aracı burada, 3 aracı ise yolda. BOTAŞ ve Opet firmalarının kimyasal yangınlara karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde yangın kontrol altına alınmış durumda. Bir ev hafif şekilde etkilendi yangında. Yangının başka yerlere de yayılmaması için Emniyet Müdürlüğümüzün 3 TOMA da burada. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Güvenlik Kapaklı İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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