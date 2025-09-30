Haberler

Tekirdağ'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Çerkezköy ilçesinde bir barakada çıkan yangında 42 yaşındaki Z.T. hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Bağlık Mahallesi Kocageçit Sokak'taki bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede barakada bulunan Z.T. (42) isimli kadının yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Z.T'nin cenazesi, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
