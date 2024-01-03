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Tekirdağ'da Yangında Bedensel Engelli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede yaşlı adamın cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

Temrezli Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Gümüş'ün (80) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evde yapılan incelemede bedensel engelli Gümüş'ün yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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