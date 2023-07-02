Tekirdağ'da Yangın ve Tren Kazası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında buğday ekili tarla zarar gördü. Ayrıca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tren ile otomobil hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, otomobilin geçitten çekilmesinin ardından tren yoluna devam etti.