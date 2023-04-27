Tekirdağ'da yangın musluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yangın musluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yangın musluğuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ü. idaresindeki 57 DR 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erdal İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki yangın musluğuna çarptı.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Zülbiye Ü. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kırılan yangın musluğundan akan su yolda birikti, belediye ekipleri bir süre sonra duruma müdahale etti.
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel