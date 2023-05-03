Tekirdağ'da yangın çıkan evin kilerindeki civcivleri kurtarmak için seferber oldular

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında kilerde bakılan civcivleri kurtarmak için itfaiye erleri ve vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında kilerde bakılan civcivleri kurtarmak için itfaiye erleri ve vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Cumhuriyet Bulvarı 5'inci Sokak'taki iki katlı bir evin kiler kısmında yangın çıktı.

Mahalle sakinleri, polisi ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yangın sırasında bulunanların olmadığı yangında evde, itfaiye ekiplerine kilerde civcivlerin olduğu belirtildi.

İtfaiye erlerinin bir kısmı yangını söndürmekle meşgulken bir kısmı ve vatandaşlar da civcivleri kurtarmak için çaba sarf etti.

Civcivlerin kurtarıldığı yangında evde hasar meydana geldi.