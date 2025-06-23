Tekirdağ'da Yangın: 400 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve çiftçiler seferber oldu.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Güneşkaya mevkisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyüp buğday ekili tarlaları sardı. Çiftçiler, traktör ve su tankerleri ile alevlere müdahale ederek, söndürmeye çalıştı. Bu sırada yanan alanlara yakın bölgedeki tarlaya biçerdöver getirilerek buğdaylar aceleyle hasat edilmeye başladı. Hasat edilen tarlaya alevlerin ulaşmasını engellemek için üreticiler traktörlerle önlem almaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye Saray Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Saray Kaymakamı Refik Özsoy ile Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Başkan Taşyasan, yangınlara karşı vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, alevlere 50 kişilik ekiple müdahale ettiklerini söyledi. Taşyasan, "Yangında zarar gören vatandaşlarımız var. Yerel yönetim olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hava sıcaklıkları daha da artacak. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, yalvarıyorum ne olur dikkat edelim. 400 dönüm şu anda yandı, çiftçinin 1 sene uğraştığı alan şu anda kömür gibi. Mala geldi ama mal canın yongasıdır. Daha dikkatli daha duyarlı olalım" dedi.

Haber - Kamera: Şenol AKSOY / SARAY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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