Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü

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Tekirdağ'ın Barbaros ve Köseilyas mahallelerinde çıkan yangında toplamda 20 dekar buğday ekili alan yangın sonucu zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

Tekirdağ'da iki tarlada çıkan yangında 20 dekar buğday ekili alan yandı.

Barbaros ve Köseilyas mahallelerinde hasat edilmemiş tarlalarda yangın çıktı.

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine iki farklı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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