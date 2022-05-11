Tekirdağ'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hakkı Tunalı idaresindeki H 1968 EK Bulgaristan plakalı tır, TEM Otoyolu Saray gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi.
Tekirdağ ve Lüleburgaz belediyelerine ait itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
AA / Çınar Türkmen - Güncel