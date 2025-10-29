Tekirdağ'da Yamaç Paraşütü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı eteklerinde uçuş hazırlıklarını tamamlayan paraşüt sporcusu Baran ve Gülşah Ağır, 600 metre yükseklikteki pistten yolcusuyla birlikte havalandı.

Yaklaşık 20 dakika süren uçuşta ellerinde Türk bayrağı tutan Baran ve Ağır, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü gökyüzünde kutladı.

Baran, AA muhabirine her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir uçuş yapmaya özen gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir uçuş gerçekleştirdiğini ifaden eden Baran, "Ülkemizle, Cumhuriyet ile her zaman gurur duyuyoruz. Anlamlı bir uçuş yaptığım için mutluyum." dedi.