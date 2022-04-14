Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

AA - Uğur Arslan - Güncel
 - Güncelleme:

Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi birlikte oruç açtı.

Kapaklı ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi birlikte oruç açtı.

Kapaklı Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde kurulan iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftarın ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ramazan ayı boyunca vatandaşlarla gönül sofralarında buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Çetin, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminden sonra şükürler olsun buluştuk. Kapaklı, doğudan batıya, kuzeyden güneye her vatandaşın aynı topraklarda yaşadığı bir Türkiye mozaiğidir. Allah bizlere bu günleri 2 yıl sonra yeniden gösterdi ve ramazan sofrası bereketi ile bizleri buluşturdu. Allah buradaki birlikteliğimizi, dirliğimizi korusun. Normalleşme dönemi ile beraber sizlerle daha çok hemhal olmaya, kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye devam edeceğiz."

Ardından ilahi dinletisi ve sema gösterisi sunuldu. İftar programına yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

Yaklaşık 3 bin kişi iftar sofrasında buluştu

AA / Uğur Arslan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title