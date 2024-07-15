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Tekirdağ'da Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan Kadir A. ve Mustafa Ö. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Ergene Yaşam Güncel Haberler

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