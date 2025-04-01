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Tekirdağ'da Yağışla Birlikte Çamur Yağdı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte araçların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da araçların üzeri çamurla kaplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yağış etkisini sürdürürken, toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. İlçede araçların üstü çamurla kaplandı. Gün içinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.

Tekirdağ'da Yağışla Birlikte Çamur Yağdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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