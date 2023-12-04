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Tekirdağ'da yağış nedeniyle otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü ağır yaralandı

4 Aralık 2023 14:29 Son Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.